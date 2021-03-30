Польша с 30 марта меняет режим въезда в страну

Отныне лица, въезжающие в Польшу не из Шенгенской зоны, будут направляться на обязательный карантин.

Польша с 30 марта меняет режим въезда в страну
Фото: rmf24.pl

Польша с 30 марта вводит изменения в режим въезда в страну из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

Согласно новым правилам лица, въезжающие в Польшу не из Шенгенской зоны, будут направляться на обязательный карантин. Наличие отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, сделанного в стране, из которой въезжает лицо, не будет освобождать от карантина. Освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата PCR-теста или антиген-теста на Sars-CoV-2, сделанного на территории Польши.

Лица, которые будут въезжать в Польшу из Шенгенской зоны, должны иметь отрицательный результат PCR-теста или антиген-теста на Sars-CoV-2, сделанного не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Эта обязанность касается лиц, которые путешествуют пешком, индивидуальным или пассажирским транспортом. В случае отсутствия отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, лица будут направляться на карантин. Освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, выполненного на территории Польши.

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