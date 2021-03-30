Польша с 30 марта меняет режим въезда в страну

Отныне лица, въезжающие в Польшу не из Шенгенской зоны, будут направляться на обязательный карантин.

Польша с 30 марта вводит изменения в режим въезда в страну из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше .

Согласно новым правилам лица, въезжающие в Польшу не из Шенгенской зоны, будут направляться на обязательный карантин. Наличие отрицательного результата теста на Sars-CoV-2, сделанного в стране, из которой въезжает лицо, не будет освобождать от карантина. Освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата PCR-теста или антиген-теста на Sars-CoV-2, сделанного на территории Польши .