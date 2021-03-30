В Беларуси против Тихановской открыли дело о подготовке теракта

Там считают, что оппозиционер совместно с участниками инициативы BYPOL несколько дней назад готовила взрывы и поджоги на территории Минска и других городов.

В Беларуси против Тихановской открыли дело о подготовке теракта
Фото: svaboda.org

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против лидера демократического движения Беларуси Светланы Тихановской и участников инициативы BYPOL о подготовке теракта.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа.

"Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, по Тихановской и участникам так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело по подготовке акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались осуществить взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", - заявил Андрей Швед.

Генпрокурор утверждает, что в планы организаторов входило обвинить белорусские власти в осуществлении действий, создающих опасность гибели людей.

Генпрокуратура поручила белорусскому КГБ немедленно организовать международный розыск фигурантов дела и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче.

Накануне, 25 марта, Светлана Тихановская, проживающего в изгнании, призвала соотечественников возобновить массовые протесты, охвативших страну в прошлом году.

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