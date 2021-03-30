Геращенко о выборах в Донецкой области: к сожалению, "Голос" и "Батькивщина" нас не услышали

Власть всячески препятствовала кандидатке от «Европейской Солидарности», детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко вести предвыборную кампанию. Зато допустила к выборам кандидатов, которые проводили откровенно антиукраинскую политику. Об этом во время брифинга по итогам довыборов на 50-м округе в Донецкой области заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

«Власть продолжает свою войну с оппозицией, волонтерами, ветеранами и Юлией Кузьменко. Нашу кандидатку просто не выпустили на округ, чтобы она сама за себя вела агитацию. И поэтому это были выборы без кандидата, очень сложные для нашей политической силы», - отметила Геращенко.

По ее словам, победителями выборов стали люди, которые имели непосредственное отношение к организации так называемых «референдумов», поднимали флаги так называемых «ДНР».

«Еще один кандидат. СБУ одной рукой заводит дела на Шария, а другой рукой не замечает того, что представители этой партии продолжают баллотироваться на выборах. Там шел адвокат, представлявший в украинских судах интересы беркутовцев, а также других персонажей, за которых так билась Москва, чтобы их извлечь из украинских тюрем, где они отбывали наказание или находились в процессе следствия именно по делам о территориальной целостности и суверенитете Украины. Вот такие персонажи спокойно баллотируются в Украине и получают поддержку каналов, админресурса. И СБУ здесь никаких рисков для Донбасса не замечает», - констатировала Ирина Геращенко.

Несмотря на это, считает депутат, команда « ЕС » в таких условиях получила достойный результат.

«На самом деле для нас очень важен тот результат, который мы получили. Но он мог быть на порядок выше, если бы демократические силы были способны к объединению и услышали этот сигнал: давайте объединимся и поддержим одного кандидата.

К сожалению, партии, к которым мы относимся с огромным уважением, это и «Голос», и «Батькивщина», и внепарламентские политические силы демократического спектра не объединились. В результате распыления голосов кто получил меньше 1%, кто-то чуть больше 1%, а мы могли бы вместе собрать этих 10%, чтобы продемонстрировать огромный потенциал Донетчины на такие объединения», - отметила Геращенко.