Геращенко о выборах в Донецкой области: к сожалению, "Голос" и "Батькивщина" нас не услышали
По мнению представительницы "ЕС", Кузьменко могла выиграть при условии объединения демократических сил.
Власть всячески препятствовала кандидатке от «Европейской Солидарности», детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко вести предвыборную кампанию. Зато допустила к выборам кандидатов, которые проводили откровенно антиукраинскую политику. Об этом во время брифинга по итогам довыборов на 50-м округе в Донецкой области заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.
«Власть продолжает свою войну с оппозицией, волонтерами, ветеранами и Юлией Кузьменко. Нашу кандидатку просто не выпустили на округ, чтобы она сама за себя вела агитацию. И поэтому это были выборы без кандидата, очень сложные для нашей политической силы», - отметила Геращенко.
По ее словам, победителями выборов стали люди, которые имели непосредственное отношение к организации так называемых «референдумов», поднимали флаги так называемых «ДНР».
«Еще один кандидат. СБУ одной рукой заводит дела на Шария, а другой рукой не замечает того, что представители этой партии продолжают баллотироваться на выборах. Там шел адвокат, представлявший в украинских судах интересы беркутовцев, а также других персонажей, за которых так билась Москва, чтобы их извлечь из украинских тюрем, где они отбывали наказание или находились в процессе следствия именно по делам о территориальной целостности и суверенитете Украины. Вот такие персонажи спокойно баллотируются в Украине и получают поддержку каналов, админресурса. И СБУ здесь никаких рисков для Донбасса не замечает», - констатировала Ирина Геращенко.
Несмотря на это, считает депутат, команда «ЕС» в таких условиях получила достойный результат.
«На самом деле для нас очень важен тот результат, который мы получили. Но он мог быть на порядок выше, если бы демократические силы были способны к объединению и услышали этот сигнал: давайте объединимся и поддержим одного кандидата.
К сожалению, партии, к которым мы относимся с огромным уважением, это и «Голос», и «Батькивщина», и внепарламентские политические силы демократического спектра не объединились. В результате распыления голосов кто получил меньше 1%, кто-то чуть больше 1%, а мы могли бы вместе собрать этих 10%, чтобы продемонстрировать огромный потенциал Донетчины на такие объединения», - отметила Геращенко.