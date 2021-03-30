В Италии обжаловали решение об оправдании нацгвардейца Маркива

Другие обстоятельства, связанные с обжалованием приговора суда, пока неизвестны.

Сторона обвинения по делу нацгвардейца Виталия Маркива подала кассационную жалобу на решение суда, который признал его непричастным к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли.

Об этом сообщает “Суспильне” со ссылкой на жену Маркива Диану.

"Да, конечно, подали кассационную жалобу", - сообщила она.

По словам женщины, никакие другие обстоятельства, связанные с обжалованием приговора суда, пока не известны.

Напомним, украинский военный Виталий Маркив три года находился под стражей в Италии по обвинению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году в зоне боевых действий на востоке Украины.

В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.

3 ноября 2020 года Апелляционный суд снял все обвинения с Маркива. 4 ноября он вернулся в Украину.

11 декабря Басманный суд Москвы заочно арестовал Маркива. Он также был объявлен роSSийскими следователями в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек на Донбассе.

В МИДе Украины назвали постановление Следственного комитета РоSSийской Федерации юридически ничтожным.