КСУ соберется на специальное заседание из-за увольнения Тупицкого и Касминина

Заседание состоится 12 апреля.

КСУ соберется на специальное заседание из-за увольнения Тупицкого и Касминина
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Конституционный суд соберется на специальное пленарное заседание 12 апреля из-за увольнения судей Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Сообщаем о созыве специального пленарного заседания Конституционного Суда Украины на 12 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 марта Владимир Зеленский своим указом отменил указы о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Согласно тексту документа, указ вступает в силу со дня опубликования.

В документе говорится о том, что отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина.

В конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца, а в феврале продолжил его еще на месяц. причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного правонарушения.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призвали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение Тупицкого является законным.

Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым, но государственная охрана все равно не пускает его на рабочее место.

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