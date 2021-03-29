Половина народных депутатов от "Голоса" требуют переизбрать руководство партии

Депутаты утверждают, что руководство партии отошло от демократических и антиолигархических принципов.

Половина народных депутатов от "Голоса" требуют переизбрать руководство партии
Фото: facebook/Кіра Рудик

10 народных депутатов от фракции “Голос” обнародовали заявление с требованием провести внеочередной съезд партии для переизбрания руководства политсилы.

Текст заявления на своей странице в Facebook обнародовала народный депутат (“Голос”) Соломия Бобровская.

"Мы, народные депутаты фракции "Голос" констатируем, что руководство партии и фракции используют "Голос", как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара, подыгрывания власти и олигархам, которые пытаются уничтожить независимую политическую силу", - отмечается в заявлении.

Депутаты утверждают, что руководство партии отошло от демократических и антиолигархических принципов. Они отмечают, что после попыток конструктивно решить эти разногласия на них началось давление.

Нардепы обвиняют руководство партии в отказе от защиты антикоррупционных органов и отказе руководства партии и фракции подписывать постановление об освобождении генпрокурора Венедиктовой. Нардепы осудили ведение руководством переговоров о возможной коалиции со слугами народа и решение поддержать мемориальный проект Бабьего Яра, который курируется и финансируется роSSийскими олигархами.

Депутаты также возмущены нарушением со стороны руководства партии принципов внутрипартийной демократии и прозрачности. Они также утверждают, что руководство партии, монополизировавшее все ресурсы, единолично принимает решение об их расходах и не желает обнародовать отчеты о потраченных партийных средствах.

"Мы требуем проведения съезда и провести новые выборы руководства партии", - отмечается в сообщении.

Свои подписи под документом поставили народные депутаты Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин, Ярослав Юрчишин.

Напомним, по информации Комитета избирателей Украины, в Верховной Раде IX созыва чаще всего за законы голосуют депутаты "Слуги Народа", группы "Довира" и фракции "Голос".

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