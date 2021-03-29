"Победил админресурс и проиграли патриотические силы", - Сюмар о довыборах на 87 округе

По итогам довыборов на 87 округе в Ивано-Франковской области победил админресурс и проиграли патриотические силы. Такое мнение высказала народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар.

«Точно победил админресурс и точно, к сожалению, проиграли патриотические силы. Потому что не смогли объединиться до конца. Как вы знаете, мы сняли своего кандидата Марусю Звиробий в поддержку другого кандидата свободовца Руслана Кошулинского. Сделали мы это с призывом к объединению ко всем демократическим силам для того, чтобы показать, что украинская идея, украинские патриоты способны объединяться в противостоянии с этим административным ресурсом. Однако, к сожалению, в 87 округе, кроме «Европейской Солидарности», Руслана Кошулинского больше никто не поддержал. Другие политические силы поддерживали каких-то маргинальных кандидатов», - отметила Виктория Сюмар.

Сюмар отметила, что админресурс в округе на Прикарпатье был представлен двумя кандидатами. «Первая ипостась админресурса - это Александр Шевченко, кандидат от «За майбутне», который имеет прямое отношение к горнолыжному курорту «Буковель». Но ключевое - он получает самые большие подряды в Украине на ремонт дорог. И фактически использовал эти бюджетные деньги для продвижения собственной кандидатуры на выборах. Он является депутатом областного совета и дальше продолжает получать от облсовета очень серьезные средства на проведение работ своей фирмы», - констатирует Сюмар.

«В последний момент «Слуги народа» выдвинули Василия Вирастюка. Его фактически за ручку водил действующий мэр Надворной, который ранее был депутатом от «Слуги народа» в Верховной Раде, Зиновий Андриевич. И везде был использован этот локальный административный ресурс. Но напоследок был апогей, когда Вирастюка фактически поддержал президент Зеленский, который почему-то решил с украинским бодибилдером обсудить процесс вакцинации на Франковщине», - напомнила Сюмар.

«Однозначно это была попытка прямого вмешательства президента Украины в избирательный процесс. Об этом уже высказались общественные организации такие, как ОПОРА», - отметила народный депутат.

«Но ключевой урок выборов на 87 округе - как можно больше национал-патриотических сил должны объединяться для того, чтобы преодолевать такой админресурс, коррупционеров и олигархат», - резюмирует Виктория Сюмар.