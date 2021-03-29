"Победил админресурс и проиграли патриотические силы", - Сюмар о довыборах на 87 округе

Национал-патриотические силы должны объединяться, чтобы преодолевать админресурс, коррупционеров и олигархат, считает депутат.

"Победил админресурс и проиграли патриотические силы", - Сюмар о довыборах на 87 округе
Фото: eurosolidarity.org

По итогам довыборов на 87 округе в Ивано-Франковской области победил админресурс и проиграли патриотические силы. Такое мнение высказала народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар.

«Точно победил админресурс и точно, к сожалению, проиграли патриотические силы. Потому что не смогли объединиться до конца. Как вы знаете, мы сняли своего кандидата Марусю Звиробий в поддержку другого кандидата свободовца Руслана Кошулинского. Сделали мы это с призывом к объединению ко всем демократическим силам для того, чтобы показать, что украинская идея, украинские патриоты способны объединяться в противостоянии с этим административным ресурсом. Однако, к сожалению, в 87 округе, кроме «Европейской Солидарности», Руслана Кошулинского больше никто не поддержал. Другие политические силы поддерживали каких-то маргинальных кандидатов», - отметила Виктория Сюмар.

Сюмар отметила, что админресурс в округе на Прикарпатье был представлен двумя кандидатами. «Первая ипостась админресурса - это Александр Шевченко, кандидат от «За майбутне», который имеет прямое отношение к горнолыжному курорту «Буковель». Но ключевое - он получает самые большие подряды в Украине на ремонт дорог. И фактически использовал эти бюджетные деньги для продвижения собственной кандидатуры на выборах. Он является депутатом областного совета и дальше продолжает получать от облсовета очень серьезные средства на проведение работ своей фирмы», - констатирует Сюмар.

«В последний момент «Слуги народа» выдвинули Василия Вирастюка. Его фактически за ручку водил действующий мэр Надворной, который ранее был депутатом от «Слуги народа» в Верховной Раде, Зиновий Андриевич. И везде был использован этот локальный административный ресурс. Но напоследок был апогей, когда Вирастюка фактически поддержал президент Зеленский, который почему-то решил с украинским бодибилдером обсудить процесс вакцинации на Франковщине», - напомнила Сюмар.

«Однозначно это была попытка прямого вмешательства президента Украины в избирательный процесс. Об этом уже высказались общественные организации такие, как ОПОРА», - отметила народный депутат.

«Но ключевой урок выборов на 87 округе - как можно больше национал-патриотических сил должны объединяться для того, чтобы преодолевать такой админресурс, коррупционеров и олигархат», - резюмирует Виктория Сюмар.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Умерла депутат Львовского городского совета Елена ПасевичУмерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич
Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"
На Андреевском спуске в Киеве установили памятник ГоголюНа Андреевском спуске в Киеве установили памятник Гоголю
Бывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в УханеБывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в Ухане
Блок рекламы


Похожие новости
На 87 округе о своей победе объявили и Вирастюк, и Шевченко (обновлено)На 87 округе о своей победе объявили и Вирастюк, и Шевченко (обновлено)
Экс-директор "Буковеля" Шевченко побеждает на довыборах в Раду по 87 округу, - параллельный подсчет голосовЭкс-директор "Буковеля" Шевченко побеждает на довыборах в Раду по 87 округу, - параллельный подсчет голосов
На довыборах в Раду в Донецкой области выигрывает мэр Доброполья Аксенов, - экзит-полНа довыборах в Раду в Донецкой области выигрывает мэр Доброполья Аксенов, - экзит-пол
ЦИК назвала явку на довыборах в Раду в двух округахЦИК назвала явку на довыборах в Раду в двух округах
На Ивано-Франковщине на довыборах в Раду побеждает Александр Шевченко - экзит-полНа Ивано-Франковщине на довыборах в Раду побеждает Александр Шевченко - экзит-пол
Сюмар: мир теперь живет по формуле "вакцины-хлеба-зрелищ"Сюмар: мир теперь живет по формуле "вакцины-хлеба-зрелищ"
Сюмар: правительство, неспособное достать вакцину, должно идти в отставкуСюмар: правительство, неспособное достать вакцину, должно идти в отставку
Маруся Зверобой снимает свою кандидатуру на довыборах в Раду в пользу КошулинскогоМаруся Зверобой снимает свою кандидатуру на довыборах в Раду в пользу Кошулинского
«Слуга народа» выдвинет кандидатом на довыборах в Раду Василия Вирастюка, - источники«Слуга народа» выдвинет кандидатом на довыборах в Раду Василия Вирастюка, - источники
Порошенко призвал демократические силы поддержать кандидатуру Маруси Зверобой на довыборах в РадуПорошенко призвал демократические силы поддержать кандидатуру Маруси Зверобой на довыборах в Раду
Последние новости
Подгружаем последние новости