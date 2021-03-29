Во вторник парламент проведет три внеочередных заседания

Депутаты намерены принять постановление об осуждении действий страны-агрессора в связи с эскалацией на Донбассе.

Во вторник парламент проведет три внеочередных заседания
Фото: LB.ua

Во вторник, 30 марта, парламент проведет три внеочередных заседания.

Об этом сообщила пресс-служба "Слуги народа".

"На первом заседании мы примем постановление об осуждении действий страны-агрессора в связи с эскалацией на Донбассе. Также будет доклад главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о текущей ситуации на фронте", - рассказал ранее глава фракции Давид Арахамия.

Депутаты также рассмотрят президентский законопроект о предоставлении помощи по 8 тыс грн малому бизнесу, ФОПам и их наемным работникам. Также депутаты рассмотрят законопроекты о большой приватизации, налоговой амнистии, повышении ответственности за недопуск к противопожарным проверкам и тому подобное.

Кроме того, парламент намерен дать оценку событиям, которые состоялись 20 марта у Офиса Президента Украины.

Напомним, 27 марта глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередных заседаний ВР во вторник, 30 марта. Отметим, что Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом проект Постановления об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года у Офиса Президента.

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