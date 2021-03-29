Рада заслушает доклад Хомчака по ситуации на Донбассе

По итогам будет утверждено постановление об осуждении действий РоSSии.

Рада заслушает доклад Хомчака по ситуации на Донбассе
Фото: telegraf.com.ua

Верховная Рада Украины заслушает 30 марта доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в связи с обострением на Донбассе.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24".

Он отметил, что рассмотрение этого вопроса должно занять около получаса. По итогам будет утверждено постановление об осуждении действий РоSSии.

"Будет доклад начальника Генштаба, господина Хомчака, который доложит о текущем состоянии дел на фронте", - отметил Арахамия.

На прошлой неделе в результате обстрела боевиков в районе Шумов Донецкой области погибли четверо украинских бойцов. После этого Киев инициировал внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, но оно не состоялось. Кроме того, президент Владимир Зеленский обратился за помощью к "нормандской четверке" и анонсировал переговоры с лидерами нормандского формата.

В Кремле заявили, что готовят конференцию Путина, Меркель и Макрона без участия Зеленского.

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