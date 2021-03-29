В МИДе прокомментировали заявление Кремля о подготовке заседания Путина, Меркель и Макрона по Донбассу

"Наша позиция - ничего об Украине без Украины".

В МИДе прокомментировали заявление Кремля о подготовке заседания Путина, Меркель и Макрона по Донбассу

В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление пресс-секретаря президента РоSSии Дмитрия Пескова об организации видеоконференции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, которые обсудят обострение на Донбассе.

Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Наша позиция - ничего об Украине без Украины. Переговоры об урегулировании роSSийско-украинского вооруженного конфликта ведутся в нормандском формате с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и РоSSии. Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе можно достичь сдвигов в ключевых вопросах мирного урегулирования, прежде всего обеспечение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - отметил Николенко.

"На фоне обострения обстрелов украинских позиций руководство нашего государства сейчас прилагает активные усилия для активизации переговоров именно в четырехстороннем формате - как на уровне глав государств, так и на уровне политических советников лидеров Н4", - добавил он.

На прошлой неделе в результате обстрела боевиков в районе Шумов Донецкой области погибли четверо украинских бойцов. После этого Киев инициировал внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, но оно не состоялось. Кроме того, президент Владимир Зеленский обратился за помощью к "нормандской четверке" и анонсировал переговоры с лидерами нормандского формата.

В Кремле заявили, что готовят конференцию Путина, Меркель и Макрона без участия Зеленского.

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