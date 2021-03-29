В прошлом году в Украине осудили 10 правоохранителей, - ГСА
В течение 2020 года суды рассматривали 274 уголовных производства.
В 2020 году в Украине за превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа осудили 10 человек.
Об этом в ответ на запрос "Радио Свобода" сообщили в Государственной судебной администрации Украины.
По данным ГСА, в течение 2020 года суды рассматривали 274 уголовных производства в отношении правоохранителей. Четырех сотрудников правоохранительных органов оправдали.
Отмечается, что к концу 2020 года в судах осталось 260 нерассмотренных производств в отношении правоохранителей.
В 2020 году Государственное бюро расследований направило в суд 894 обвинительных акта в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, за годы независимости в Украине на службе погиб 1671 правоохранитель.
В начале марта Национальная полиция начала комплектацию Департамента главной инспекции. Задачей вновь созданного департамента является надзор и содействие в совершенствовании служебной деятельности всей системы Нацполиции и укреплении служебной дисциплины.