Для абитуриентов с оккупированных территорий запустят подготовительные курсы

На конкурсной основе будет сформирован перечень из 25 вузов, на базе которых будет запущен пилотный проект.

Для абитуриентов с оккупированных территорий запустят подготовительные курсы
Фото: facebook/Могилянка чекає на тебе

Минреинтеграции совместно с Министерством образования вводят подготовительные курсы для поступающих с оккупированных территорий.

Об этом рассказала в интервью "Интерфакс-Украина" заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук.

"Так нами было согласовано, что на конкурсной основе будет сформирован перечень из 25 высших учебных заведений, на базе которых будет запущен пилотный проект в 2021-22 годах. Планируется, что дети, которые будут поступать в украинские вузы через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", получат возможность быть зачисленными на подготовительные курсы, которые среди мероприятий по академической и психологической интеграции в украинское образовательное и социальное пространство, будут предусматривать стипендиальное обеспечение и бесплатное проживание в общежитиях", - пояснила заместитель министра.

Она рассказала, что планируется, что курсы в таком формате начнутся накануне Дня Конституции Украины и продлятся до начала учебного процесса в университетах, это ориентировочно 2-2,5 месяца.

"Готовя пилотный проект, важно помнить, что кроме территориальной оторванности и ограниченной свободы передвижения на подконтрольную правительству территорию, дети стали физическими заложниками агрессии РоSSии против Украины - пока уехать с временно оккупированных территорий почти невозможно из-за заблокированных оккупантами КПВВ", - отметила Драганчук.

Напомним, в июле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон о возможности поступления в украинские вузы жителей временно оккупированных территорий.

Также дети с оккупированных территорий могут не сдавать ВНО для поступления в вуз.

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