Бывший контрактник украл в части прибор ночного видения стоимостью 300 тыс. гривен

Бывший военнослужащий одной из воинских частей ВСУ подозревается в краже прибора ночного видения на полигоне в Николаевской области.

Об этом сообщила пресс-служба спецпрокуратур в военной и оборонной сфере Южного региона.

Установлено, что бывший военнослужащий-контрактник, освободившись от прохождения военной службы, с целью присвоения военного имущества и его последующей реализации тайно похитил и вывез за территорию военной части, на момент совершения преступления дислоцировавшейся на военном полигоне "Широкий Лан", прибор ночного видения водителя, стоимость которого составляет более 300 тыс. гривен.

В настоящий момент военное имущество изъято, назначены необходимые экспертизы, виновное лицо задержано.

Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении.

Напомним, в январе сотрудника "Новой почты" приговорили к трем годам лишения свободы за кражу техники из посылок.