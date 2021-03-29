Бывший контрактник украл в части прибор ночного видения стоимостью 300 тыс. гривен

Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении.

Бывший военнослужащий одной из воинских частей ВСУ подозревается в краже прибора ночного видения на полигоне в Николаевской области.

Об этом сообщила пресс-служба спецпрокуратур в военной и оборонной сфере Южного региона.

Установлено, что бывший военнослужащий-контрактник, освободившись от прохождения военной службы, с целью присвоения военного имущества и его последующей реализации тайно похитил и вывез за территорию военной части, на момент совершения преступления дислоцировавшейся на военном полигоне "Широкий Лан", прибор ночного видения водителя, стоимость которого составляет более 300 тыс. гривен.

В настоящий момент военное имущество изъято, назначены необходимые экспертизы, виновное лицо задержано.

Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении.

Напомним, в январе сотрудника "Новой почты" приговорили к трем годам лишения свободы за кражу техники из посылок.

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