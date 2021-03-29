Бывший контрактник украл в части прибор ночного видения стоимостью 300 тыс. гривен
Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении.
Бывший военнослужащий одной из воинских частей ВСУ подозревается в краже прибора ночного видения на полигоне в Николаевской области.
Об этом сообщила пресс-служба спецпрокуратур в военной и оборонной сфере Южного региона.
Установлено, что бывший военнослужащий-контрактник, освободившись от прохождения военной службы, с целью присвоения военного имущества и его последующей реализации тайно похитил и вывез за территорию военной части, на момент совершения преступления дислоцировавшейся на военном полигоне "Широкий Лан", прибор ночного видения водителя, стоимость которого составляет более 300 тыс. гривен.
В настоящий момент военное имущество изъято, назначены необходимые экспертизы, виновное лицо задержано.
Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении.
Напомним, в январе сотрудника "Новой почты" приговорили к трем годам лишения свободы за кражу техники из посылок.