На активиста Ратушного надели электронный браслет лишь с третьей попытки

Первый браслет был разряжен, второй - поломан.

На активиста Романа Ратушного только с третьей попытки удалось надеть электронный браслет. Об этом сам Ратушный сообщил в своем аккаунте в Twitter .

Первый был разряжен, его не удалось зарядить. Второй был поломан. Третий браслет уже был исправен.

29 марта активисту Ратушному назначили домашний арест по подозрению в хулиганстве на Банковой. До 24 мая он должен будет находиться дома круглосуточно и носить электронный браслет. Также у Ратушного изъяли паспорт. Заседание вела судья Кристина Константинова.

Ратушный не отрицает, что принимал участие в акции, но подчеркивает, что не совершал действий, которые ему инкриминируют. Адвокат Евгения Закревская во время заседания подчеркивала, что конкретных доказательств против ее подзащитного нет.

Напомним, 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла. Правоохранители задержали только одного человека - Стафийчука, которого назвали "одним из самых агрессивных участников акции".

Сам Филимонов в комментариях о событиях того вечера сообщал, что битье окон в планы митингующих не входило.

Стафийчуку и Филимонову объявили подозрения в хулиганстве. Первому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а заседание относительно второго перенесли. Также перенесли заседание в отношении Алексея Белковского.

Кроме этого, в хулиганстве подозревают активиста Романа Ратушного. Ратушный требует опровергнуть приведенную о нем информацию в ролике Геращенка.

Подозрение и круглосуточный домашний арест получил и Евгений Строкань.

26 марта на четырех участников митинга возле Офиса президента составили административные протоколы. Двоим - за использование файеров, еще двоим - за мелкое хулиганство.

В отчете об акции наблюдателей общественной организации Ozon говорится, что примерно в 19:41 группа участников собрания (около 30 человек) зажгла файеры у входа в ОП. Часть из них также начали бросать файеры и петарды в здание Офиса президента, в окна и военнослужащих Нацгвардии, представителей полиции, в частности, полиции диалога, стоявших лицом к протестующим у входной двери в здание (около 40 человек).