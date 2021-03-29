Мендель: поврежденные двери ОП отреставрируют, на выставку отправлять не будут

Пресс-секретарь президента отметила, что "реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые".

Мендель: поврежденные двери ОП отреставрируют, на выставку отправлять не будут
Фото: Lb.ua

Поврежденные во время акции 20 марта двери Офиса Президента сегодня отправляют на реставрацию "с целью экономии средств".

Об этом сообщила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис Президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на какие бы то ни было выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма. За этот вандализм точно должна быть ответственность. Кто пытался поджечь государственный герб Украины на табличке на входе в Офис Президента, ломал двери и окна и рисовал свастику на стене - каждый должен ответить по закону за то, что сделал, в той мере, как сделал", - написала она в своем Insragram.

Мендель добавила, что право на протест - это законное право, и для власти важно, чтобы люди могли свободно протестовать.

На Банковой часто собираются протестующие. "Впрочем, ни одному за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта", - отметила она.

Напомним, ранее общественная организация "Вещественное доказательство", занимающаяся изучением современных арт-объектов, предложила Офису Президента выкупить двери ОП, которые разрисовали участники акции 20 марта в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.

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