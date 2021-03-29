На 87 округе о своей победе объявили и Вирастюк, и Шевченко (обновлено)

ЦИК пока не досчитала бюллетени.

Бывший народный депутат, экс-директор курорта "Буковель" Александр Шевченко побеждает на довыборах в парламент по 87-му округу (Ивано-Франковская область).

Такие результаты параллельного подсчета голосов на своей странице в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Согласно его данным, Шевченко набрал 15 709 голосов, кандидат от "Слуги народа" спортсмен Василий Вирастюк - 15 542, Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") - 14 453 голоса, Юрий Голиней - 2 809, Михаил Ноняк - 1 364.

Обновление 13:01. Шевченко заявил, что по подсчету 100% протоколов, он получил 15 798 голосов (30,89%), Василий Вирастюк - 15 606 (30,52%).

В то же время на сайте "Слуги народа" сообщили, что Вирастюк лидирует с 33,86% голосов и опережает ближайшего соперника на 5,65%. Впрочем, ЦИК еще не обработала все бюллетени.

Сам Вирастюк обнародовал видео, в котором заявил о своей победе.

"Мы победили. Я привык побеждать честно, поэтому сейчас наша задача - защитить наш результат", - заявил Вирастюк.

Напомним, что на этот раз Александр Шевченко баллотировался от "За будущее". Он уже был народным депутатом VII-VIII созывов. Баллотировался также и на президентских выборах. Имеет рыцарский крест ордена Святого Сильвестра.

Входил в члены президиума политсовета партии УКРОП.

На 50-м округе, где вчера также проходили довыборы, по данным экзит-полов, побеждает мэр Доброполья Андрей Аксенов.