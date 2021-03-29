Минздрав вернул Черниговскую область в "красную" зону

Министерство здравоохранения в понедельник, 29 марта, изменило перечень областей, входящих в "красную" зону эпидемической опасности по коронавирусной болезни. В нем снова оказалась Черниговская область.

Как свидетельствуют данные Минздрава, теперь в "красной" зоне находятся Киев , Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

"Оранжевыми" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

Единственной в Украине "желтой" зоной является Херсонская область.

При этом только в четырех областях не превышен уровень госпитализаций: Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской. В Киеве этот показатель составляет 106,7 при норме 60 на 100 тысяч населения. А в "оранжевой" Винницкой области показатель госпитализаций самый высокий в Украине - 120,7.

Как сообщали, 27 марта Минздрав уменьшил количество "красных" регионов с 13-ти до 10-ти. "Оранжевыми" стали Ровенская, Черкасская и Черниговская области.

В тот же день Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила с 29 марта установить в Черниговской области "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.

"Укрзализныця" заявила, что пока не будет ограничивать движение на Черниговщине, "учитывая интенсивное сообщение со столицей (только по Нежинскому направлению 24 рейса в день), которым в том числе пользуется медперсонал".

В УЗ отметили, что в течение недели будет доработан вопрос безопасной транспортировки для жителей области, контроля наполняемости поездов и соблюдения масочного режима.