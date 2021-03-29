Минздрав вернул Черниговскую область в "красную" зону

С 29 марта Черниговщина официально объявлена "красной".

Минздрав вернул Черниговскую область в "красную" зону
Фото: news.dtkt.ua

Министерство здравоохранения в понедельник, 29 марта, изменило перечень областей, входящих в "красную" зону эпидемической опасности по коронавирусной болезни. В нем снова оказалась Черниговская область.

Как свидетельствуют данные Минздрава, теперь в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

"Оранжевыми" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

Единственной в Украине "желтой" зоной является Херсонская область.

При этом только в четырех областях не превышен уровень госпитализаций: Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской. В Киеве этот показатель составляет 106,7 при норме 60 на 100 тысяч населения. А в "оранжевой" Винницкой области показатель госпитализаций самый высокий в Украине - 120,7.

Как сообщали, 27 марта Минздрав уменьшил количество "красных" регионов с 13-ти до 10-ти. "Оранжевыми" стали Ровенская, Черкасская и Черниговская области.

В тот же день Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила с 29 марта установить в Черниговской области "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.

"Укрзализныця" заявила, что пока не будет ограничивать движение на Черниговщине, "учитывая интенсивное сообщение со столицей (только по Нежинскому направлению 24 рейса в день), которым в том числе пользуется медперсонал".

В УЗ отметили, что в течение недели будет доработан вопрос безопасной транспортировки для жителей области, контроля наполняемости поездов и соблюдения масочного режима.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Умерла депутат Львовского городского совета Елена ПасевичУмерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич
Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"
На Андреевском спуске в Киеве установили памятник ГоголюНа Андреевском спуске в Киеве установили памятник Гоголю
Резников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыскРезников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыск
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав уменьшил количество "красных" регионов до 10Минздрав уменьшил количество "красных" регионов до 10
В Минздраве обсудили дислокацию мобильного госпиталя для ковид-больныхВ Минздраве обсудили дислокацию мобильного госпиталя для ковид-больных
Черниговская область с понедельника официально станет "красной"Черниговская область с понедельника официально станет "красной"
Собаки Байдена вернулись в Белый домСобаки Байдена вернулись в Белый дом
Минздрав восстановит аттестацию медработниковМинздрав восстановит аттестацию медработников
Минздрав не связывает смерть женщины в Одесской области с прививкой от COVID-19Минздрав не связывает смерть женщины в Одесской области с прививкой от COVID-19
Довженко-Центр вернул в Украину еще один фильм ВУФКУДовженко-Центр вернул в Украину еще один фильм ВУФКУ
МОЗ отнесло Киевскую область к "красной" зонеМОЗ отнесло Киевскую область к "красной" зоне
Минздрав попросил Киев и Винницкую область усилить карантинМинздрав попросил Киев и Винницкую область усилить карантин
Байден обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась"Байден обзвонил лидеров мира с посланием "Америка вернулась"
Последние новости
Подгружаем последние новости