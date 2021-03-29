Cловения вводит локдаун и ограничит выезд из страны

Работать будут только продовольственные магазины, аптеки, банки, АЗС, отделения почты и автосервисы.

Правительство Словении приняло решение ввести в стране локдаун с 1 по 12 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Словении.

В стране закрыли детские сады, школы и вузы, в этот период могут работать только продовольственные магазины, аптеки, банки, АЗС, отделения почты и автосервисы. Госслужащие практически полностью перешли на удаленную работу, власть просит это сделать и бизнес.

Также сохраняется комендантский час - с 22:00 до 05:00 гражданам запрещено покидать дома.

Кроме того, ограничено передвижение - за пределы региона проживания можно выехать только по весомой причине. Также ввели временное ограничение права на выезд из страны.

Маски для лица вновь обязательны в общественных местах под открытым небом - за исключением занятий спортом в зеленых зонах. Также маски не нужны членам одной семьи в транспорте.

Общественный транспорт будет курсировать по графику воскресенья или праздничных дней. Горнолыжные курорты будут закрыты.

Напомним, в мае прошлого года Словения стала первой страной Европы, объявившей о завершении эпидемии коронавируса.