Cловения вводит локдаун и ограничит выезд из страны

Работать будут только продовольственные магазины, аптеки, банки, АЗС, отделения почты и автосервисы.

Cловения вводит локдаун и ограничит выезд из страны
Фото: www.look.com.ua

Правительство Словении приняло решение ввести в стране локдаун с 1 по 12 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Словении.

В стране закрыли детские сады, школы и вузы, в этот период могут работать только продовольственные магазины, аптеки, банки, АЗС, отделения почты и автосервисы. Госслужащие практически полностью перешли на удаленную работу, власть просит это сделать и бизнес.

Также сохраняется комендантский час - с 22:00 до 05:00 гражданам запрещено покидать дома.

Кроме того, ограничено передвижение - за пределы региона проживания можно выехать только по весомой причине. Также ввели временное ограничение права на выезд из страны.

Маски для лица вновь обязательны в общественных местах под открытым небом - за исключением занятий спортом в зеленых зонах. Также маски не нужны членам одной семьи в транспорте.

Общественный транспорт будет курсировать по графику воскресенья или праздничных дней. Горнолыжные курорты будут закрыты.

Напомним, в мае прошлого года Словения стала первой страной Европы, объявившей о завершении эпидемии коронавируса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Умерла депутат Львовского городского совета Елена ПасевичУмерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич
Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"
На Андреевском спуске в Киеве установили памятник ГоголюНа Андреевском спуске в Киеве установили памятник Гоголю
Резников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыскРезников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыск
Блок рекламы


Похожие новости
МИД вводит титул почетного амбассадора УкраиныМИД вводит титул почетного амбассадора Украины
В СНБО объяснили, почему Украина не вводит санкции против Коломойского и его окруженияВ СНБО объяснили, почему Украина не вводит санкции против Коломойского и его окружения
Страны Балтии ввели санкции против 118 чиновников режима ЛукашенкоСтраны Балтии ввели санкции против 118 чиновников режима Лукашенко
Разумков назвал нецелесообразным всеукраинский локдаунРазумков назвал нецелесообразным всеукраинский локдаун
Кабмин разрешил вводить локдаун на уровне общинКабмин разрешил вводить локдаун на уровне общин
В Европе объявили третью волну covid-19. Страны закрываются на локдаунВ Европе объявили третью волну covid-19. Страны закрываются на локдаун
ФЛП продолжили пикеты против локдауна в центре КиеваФЛП продолжили пикеты против локдауна в центре Киева
Кличко обратился к киевлянам относительно локдаунаКличко обратился к киевлянам относительно локдауна
Под КГГА собрался митинг ФЛП против локдаунаПод КГГА собрался митинг ФЛП против локдауна
Президент Литвы призвал демократические страны укрепить санкции против РоSSииПрезидент Литвы призвал демократические страны укрепить санкции против РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости