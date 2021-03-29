Президент Владимир Зеленский поддержал введение "паспортов вакцинации" в Украине.

Об этом он сказал в понедельник на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

"Эти «паспорта» уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США , и Швейцарией, и Израилем - то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей «паспортизации», а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", - цитирует президента его пресс-служба.

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в свою очередь сказал, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. Это позволит отображать их в «паспортах вакцинации», когда это будет необходимо.

Напомним, что на территории стран-членов Евросоюза с 15 июня будет действовать европейский сертификат здоровья, содержащий информацию о вакцинации от COVID-19.

Документ, который будут выдавать как в бумажном формате, так и в электронном, будет содержать базовую информацию о лице (ФИО, дату рождения, пол, номер паспорта) и сведения о вакинации: когда, чем и где была сделана прививка от коронавируса.