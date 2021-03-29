Зеленский поддержал введение "паспортов вакцинации"
Президент рассчитывает на вакцинацию до 70% населения.
Президент Владимир Зеленский поддержал введение "паспортов вакцинации" в Украине.
Об этом он сказал в понедельник на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни.
"Эти «паспорта» уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем - то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей «паспортизации», а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", - цитирует президента его пресс-служба.
Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в свою очередь сказал, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. Это позволит отображать их в «паспортах вакцинации», когда это будет необходимо.
Напомним, что на территории стран-членов Евросоюза с 15 июня будет действовать европейский сертификат здоровья, содержащий информацию о вакцинации от COVID-19.
Документ, который будут выдавать как в бумажном формате, так и в электронном, будет содержать базовую информацию о лице (ФИО, дату рождения, пол, номер паспорта) и сведения о вакинации: когда, чем и где была сделана прививка от коронавируса.