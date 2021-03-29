Госгеонедр аннулировала лицензии 19 компаний, на которые СНБО наложила санкции

Кабмину и СБУ поручили мониторить эффективность выполнения ограничительных мер.

Госгеонедр аннулировала лицензии 19 компаний, на которые СНБО наложила санкции
Фото: lexinform

Государственная служба геологии и недр аннулировала лицензии 19 компаний, попавших под санкции Совета нацбезопасности и обороны. Об этом сообщили в пресс-центре службы.

"Согласно документу СНБО, было принято решение поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) бессрочно к 19 юридическим лицам: ООО "Гео Коннект", ООО "ЕджейнМакро", ООО "Глобал Гео Инвест", ООО "Транс Сет Гео", ООО "Эко Газ Альянс", ООО "Епивал Энерджи", ООО "ГеоПост", ООО "Юнолит Ойл", ООО "Профи Нафт", ООО "ГеоТаргент", ООО "Надра Прайд", ООО "Бест Гео Тех", ООО "Гео Стенс", ООО "Надра Вест Групп", ООО "Гео Форс Ойл", ООО "Бест Оил Компани", ООО "Надрапростир", ООО "Гео Вертикаль", ООО "Инфо Гео Тренд" , - отметили в Госгеонедр.

Кабинету Министров Украины вместе с СБУ и Нацбанком поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности выполнения ограничительных мер.

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

"Внимание Совета национальной безопасности и обороны Украины к сфере недропользования не случайно, ведь эта отрасль является одной из ключевых в национальной экономике и ведущей в наполнении государственного бюджета", - отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.

Напомним, что 19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел максимальные санкции в отношении 19 компаний, обладающих лицензиями на использование недр. По словам секретаря СНБО, Конституция предусматривает, что недра принадлежат украинскому народу. Однако аудит показал, что в основном наши недра принадлежат "народу", который "живет либо на Виргинских островах, либо в других островных государствах".

26 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении этих компаний.

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