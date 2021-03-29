Оккупационный роSSийский суд признал пенсионерку из Севастополя Галину Довгополую виновной в государственной измене - женщина якобы передавала украинской разведке секретные сведения о Черноморском флоте. Ей назначили наказание в виде 12 лет исправительной колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Решение было принято Севастопольским городским судом, который контролируется роSSийскими властями.

Приговор может быть обжалован в апелляции.

Напомним, что Галину Довгополую задержало ФСБ РоSSии в ноябре 2019 года. ФСБ РоSSии обвинила женщину в том, что ее якобы "завербовали украинские спецслужбы" и она "по заданию Главного управления разведки целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера".

Женщине инкриминировали ст. 275 роSSийского Уголовного кодекса, которая предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Правозащитники позднее установили, что задержанной было 64 года.

Севастополь находится под роSSийской оккупацией с начала 2014 года. Украинские жители города автоматически получили роSSийское гражданство.