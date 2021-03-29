Оккупанты обстреляли Водяное из 120-мм минометов

За сутки зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников.

За минувшие сутки, 28 марта, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня, из которых 8 обстрелов украинских позиций, одно дистанционное минирование и один обстрел населенного пункта.

Боевых потерь среди украинских защитников и гражданского населения нет, сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке.

В частности, неподалеку от Талаковки и Водяного (Приазовье) по украинским защитникам противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Около Причепиловки враг применил ручной противотанковый гранатомет. Вблизи поселков Пивденный и Широкино противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм.

В направлении населенного пункта Луганское враг произвел дистанционное минирование позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Также из минометов 120-мм обстреляли Водяное.

"Что касается действий вооруженных формирований РоSSийской Федерации и ее наемников - об этом сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отметили в штабе.

С начала текущих суток роSSийские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Около Светлодарска оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди защитников Вооруженных сил Украины нет.

Напомним, в течение субботы, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было.