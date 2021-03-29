Филиал "Россотрудничества" в Украине назвал Шевченко роSSийско-украинским поэтом

Украина отрицает любые роSSийские нарративы о Тарасе Шевченко, которого РоSSийский центр науки и культуры в Киеве , который является филиалом роSSийского госагентства "Россотрудничество", назвал роSSийско-украинским поэтом.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел о деятельности РоSSийского центра науки и культуры в Киеве , а также организованного им 9 марта мероприятия, передает Радио Свобода.

"В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Т. Г. Шевченко, отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря - непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета РоSSии - не может вызывать никаких сомнений. МИД отрицает любые роSSийские нарративы о Т.Г.Шевченко", - прокомментировали в МИД .

В ведомстве добавили, что РоSSийский центр науки и культуры в Киеве - это единственное в Украине государственное учреждение РоSSии с функциями культурного представительства. И, согласно договору между Кабинетом министров Украины и правительством РоSSии об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров от 27.02.1998 года, в Москве создан и функционирует Национальный культурный центр Украины. Это украинское представительство не имеет филиалов в других городах РоSSии, говорится в ответе МИД .

СНБО, отвечая на запрос Радио Свобода, рассказал, что рассмотрит вопрос о прекращении РоSSийским центром науки и культуры работы в Киеве , если поступит соответствующее представление от "президента Украины или другого субъекта законодательной инициативы".

РоSSийский центр культуры и науки совместно с роSSийским агентством "Россотрудничество", признанным Европейским парламентом в 2016 году как пропагандистское, анонсировали 9 марта мероприятие "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти роSSийско-украинского поэта Тараса Шевченко".

На этот анонс обратил внимание заместитель вице-президента Всемирного конгресса украинцев в Южной и Западной Европе Павел Садоха, обнародовав в фейсбуке открытое письмо к президенту Украины и СНБО, в котором призвал «рассмотреть вопрос запрета в Украине функционирования очагов роSSийской пропаганды и дезинформации "Россотрудничества".

Этот центр основан соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РоSSии в 1998 году и ратифицирован украинским законодательством в 1999 году.