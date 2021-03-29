Мэр Доброполья выиграл выборы в Раду

Мэр Доброполье Андрей Аксенов выиграл довыборы в Верховную Раду в одномандатном округе №50 в Донецкой области. Он получит мандат Руслана Требушкина, который по итогам местных выборов в октябре стал мэром Покровска.

Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК.

За Аксенова проголосовали 65,46% избирателей округа, или 19,95 тыс. человек.

Ближайший конкурент - адвокат Валентин Рыбин от "Партии Шария" - набрал всего 13,00% голосов.

Третьей стала представительница "Европейской солидарности" Юлия Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Она набрала 6,69% голосов избирателей.

Скандально известная экс-депутат Днепропетровского областного совета Виктория Шилова получила 4,08% голосов, а кандидат от правящей партии "Слуга народа" Андрей Бондаренко - всего 3,02%.

Новому депутату Верховной Рады 50 лет. Он родился в поселке Новодонецкое близ Доброполья, учился в Донецке.

Избирался Новодонецким поселковым головой в 2008 и 2010 годах, а с 2015 года дважды выигрывал выборы мэра Доброполья.

В 2014 году Аксенов был причастен к организации "референдума ДНР" в Новодонецком.