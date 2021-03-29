Сайт Конституционного суда перестал работать после указа о Тупицком

Сайт Конституционного суда перестал работать после указов Владимира Зеленского, которыми было отменено назначение судей Александра Тупицкого и Александра Касминина, и не работает до сих пор.

"Сайт не работает с того момента, как был обнародован указ об отмене указов о назначении Тупицкого и Касминина", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в суде.

Причины неисправности до сих пор устанавливаются.

Напомним, что Зеленский уже несколько месяцев борется с Тупицким, с тех пор, как тот стал подозреваемым в уголовном правонарушении. Хотя Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым, государственная охрана все равно не пускает его на рабочее место.

Сначала Зеленский на несколько месяцев отстранил Тупицкого от должности, а 27 марта вообще отменил указ Виктора Януковича о назначении этого судьи в КСУ. Аналогичное решение принято в отношении судьи Касминина.

Президент заявил, что отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины.

Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.