В Омске умер еще один врач, который лечил Навального

Причиной смерти 63-летнего врача назвали инсульт.

В Омске умер еще один врач, который лечил Навального
Рустам Агішев
Фото: БК55

В Омске умер заведующий отделением травматологии и ортопедии больницы скорой помощи №1 Рустам Агишев. Именно в этом лечебном заведении лечили Алексея Навального после отравления "Новичком".

По сообщению местных СМИ, причиной смерти 63-летнего врача стал инсульт, который Агишев перенес в декабре прошлого года.

Врач умер 26 марта.

Сообщается, что Рустам Агишев последние 30 лет работал в больнице неотложной помощи, с 2001 года возглавлял отделение травматологии и ортопедии. Был заслуженным врачом РФ.

За последнее время это уже не первая смерть в руководящем составе омской больницы №1. В начале февраля в возрасте 55 лет скончался заместитель главного врача клиники Сергей Максимишин, официальная причина его смерти - сердечный приступ.

Ранее еще один заместитель главного врача, Анатолий Калиниченко, уволился из больницы. Медик утверждал, что переход на новое место работы, в частную клинику, связан с тем, что он "любит хирургию больше, чем администрирование", передает Радио Свобода.

Во время пребывания Навального в омской больнице Калиниченко отвечал за оказание медицинской помощи политику, общение с врачами из Германии и, в первый день госпитализации оппозиционера, за связь с прессой. Затем обязанность общаться с журналистами возложил на себя главный врач учреждения, член "Единой РоSSии" Александр Мураховский. Именно он заявил работникам СМИ, что причина тяжелого состояния Навального - "нарушение обмена веществ". Кроме того, Мураховский в течение суток не позволял перевезти оппозиционера на лечение в Берлин.

Позже Мураховского назначили главой регионального Министерства здравоохранения.

Напомним, Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политик впал в кому. Сначала его лечили в омской больнице, а через два дня перевезли в Германию.

Правительство ФРГ сообщило, что три независимые лаборатории из Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда "Новичок". РоSSийские врачи версию с отравлением оппозиционера исключали, а в Кремле обвинения о причастности Москвы к отравлению опровергли.

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