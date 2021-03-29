Экс-директор "Буковеля" Шевченко побеждает на довыборах в Раду по 87 округу, - параллельный подсчет голосов

Вирастюк набрал примерно на 160 голосов меньше.

Бывший народный депутат, экс-директор курорта "Буковель" Александр Шевченко побеждает на довыборах в парламент по 87-му округу (Ивано-Франковская область).

Такие результаты параллельного подсчета голосов на своей странице в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Согласно его данным, Шевченко набрал 15 709 голосов, кандидат от "Слуги народа" спортсмен Василий Вирастюк - 15 542, Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") - 14 453 голоса, Юрий Голиней - 2 809, Михаил Ноняк - 1 364.

Напомним, что на этот раз Александр Шевченко баллотировался от "За будущее". Он уже был народным депутатом VII-VIII созывов. Баллотировался также и на президентских выборах. Имеет рыцарский крест ордена Святого Сильвестра.

Входил в члены президиума политсовета партии УКРОП.

На 50-м округе, где вчера также проходили довыборы, по данным экзит-полов, побеждает мэр Доброполья Андрей Аксенов.