ЦИК назвала явку на довыборах в Раду в двух округах

Явка на промежуточных выборах в Верховную Раду по состоянию на момент закрытия участков в 20:00 28 марта составила 20,99% в Донецкой области и 35,05% - в Ивано-Франковской.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"По информации, поступившей в ЦИК посредством ИАС "Выборы народных депутатов Украины" Единой информационно-аналитической системы "Выборы", явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 20,99% в ОИО №50 и 35,05% в ОИО №87", - говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года явка избирателей в ОИО №50 составляла 44,72%, а в ОИО №87 - 43,96%.

По имеющейся в ЦИК информации, голосование на избирательных участках происходило спокойно, свободно, демократично и в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня голосования не зафиксировано.

Напомним, вчера, 28 марта 2021 года, в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) состоялись промежуточные выборы народных депутатов Украины.

По данным экзит-пола, на Ивано-Франковщине три кандидата получили почти одинаковый результат.

Александр Шевченко ("За будущее") набирает 32,4% и опережает ближайшего конкурента - Руслана Кошулинского - менее чем на 1%. Третий - кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк - 29,4%.

В Донецкой области, по данным экзит-пола, на довыборах с большим отрывом выигрывает мэр Доброполья. Андрей Аксенов набрал 65,5%. Далее идут представитель "Партии Шария" Валентин Рыбин с 14,8% и кандидат от "Европейской солидарности" Юлия Кузьменко, которая набрала 6,8%. У остальных кандидатов менее 5%.