В Киеве похитили и убили добровольца Александра Мандича

В Киеве задержали и сообщили о подозрении трем лицам, причастным к похищению и убийству общественного активиста и добровольца, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как пишут в соцсетях, речь идет о добровольце с позывным "Ташкент" Александре Мандиче.

"Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта 2021 года указанные лица, находясь в квартире 37-летнего пострадавшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела. После этого в полубессознательном состоянии мужчину силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении прокуратуры.

Следователи установили, что у мужчины раньше был конфликт с неизвестными лицами. Правоохранители выяснили, что злоумышленники убили похищенного мужчину и спрятали его тело в заброшенной канаве в Киевской области.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"В воскресенье, 28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями, было найдено. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм. Следственные действия продолжаются. Устанавливается мотив преступления и возможные соучастники", - сообщили в прокуратуре.

Также решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер в виде содержания под стражей.

Знакомый "Ташкента" Игорь Криворучко опубликовал фотографии разгромленной квартиры активиста. По его словам, стены были забрызганы кровью, а на полу был найден выбитый зуб. Знакомые "Ташкента" сообщают, что у того были конфликты с коллекторами на почве противодействия "отжиму" земли и квартир.