На Ивано-Франковщине на довыборах в Раду побеждает Александр Шевченко - экзит-пол

Он набирает 32,4% и опережает ближайшего конкурента - Руслана Кошулинского - менее чем на 1%.

На Ивано-Франковщине на довыборах в Раду побеждает Александр Шевченко - экзит-пол
Фото: politeka.net

На промежуточных парламентских выборах в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) с незначительным отрывом побеждает Александр Шевченко (“За майбутне”).

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного социологической группой “Рейтинг”.

По состоянию на 18:00 результаты экзит-пола выглядят так:

  • Александр Шевченко ("За майбутне") - 32,4%;
  • Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") - 31,6%;
  • Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 29,4%.

Остальные претенденты набирают менее 4% голосов избирателей каждый.

Опрос проходил методом face-to-face на выходе с участков. Результаты фиксировались интервьюером с применением электронных планшетов.

Экзит-пол охватил 50 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Респонденты на участках отбирались в соответствии с шагом, который был неизменным в течение всего дня выборов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8% .Количество результативных интервью - 3892.

Напомним, сегодня, 28 марта 2021 года, в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины.

Также сегодня проходят промежуточные выборы в городские, сельские и поселковые советы.

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА заявили, что избирательный процесс в Донецкой и Ивано-Франковской областях происходит в спокойном режиме, существенные нарушения не зафиксированы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Умерла депутат Львовского городского совета Елена ПасевичУмерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич
На Андреевском спуске в Киеве установили памятник ГоголюНа Андреевском спуске в Киеве установили памятник Гоголю
В РоSSии в результате нештатной ситуации на аэродроме погибли командир авиаполка и еще двое военныхВ РоSSии в результате нештатной ситуации на аэродроме погибли командир авиаполка и еще двое военных
Шевченковский суд Киева заявил о вмешательстве в деятельность судей по делу ШереметаШевченковский суд Киева заявил о вмешательстве в деятельность судей по делу Шеремета
Блок рекламы


Похожие новости
На двух округах стартовали довыборы в Верховную РадуНа двух округах стартовали довыборы в Верховную Раду
"Внештатного агента НАБУ" Шевченко арестовали на два месяца под залог 5 млн грн"Внештатного агента НАБУ" Шевченко арестовали на два месяца под залог 5 млн грн
Шевченковский суд Киева заявил о вмешательстве в деятельность судей по делу ШереметаШевченковский суд Киева заявил о вмешательстве в деятельность судей по делу Шеремета
В СБУ объяснили состав инкриминируемых Семенченко и Шевченко преступленийВ СБУ объяснили состав инкриминируемых Семенченко и Шевченко преступлений
Саакашвили назвал "расправой с НАБУ" разоблачение ЧВК Семенченко и ШевченкоСаакашвили назвал "расправой с НАБУ" разоблачение ЧВК Семенченко и Шевченко
Поставка следующей партии вакцины AstraZeneca в Украину может быть отложена, - РадуцкийПоставка следующей партии вакцины AstraZeneca в Украину может быть отложена, - Радуцкий
Литвин проиграл выборы ректора КНУ им. ШевченкоЛитвин проиграл выборы ректора КНУ им. Шевченко
Маруся Зверобой снимает свою кандидатуру на довыборах в Раду в пользу КошулинскогоМаруся Зверобой снимает свою кандидатуру на довыборах в Раду в пользу Кошулинского
В Раду проходят пять партий, - опрос Центра РазумковаВ Раду проходят пять партий, - опрос Центра Разумкова
Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"Александр Усик отрицает свое участие в фильме Оксаны Марченко "Паломница"
Последние новости
Подгружаем последние новости