На Ивано-Франковщине на довыборах в Раду побеждает Александр Шевченко - экзит-пол

Он набирает 32,4% и опережает ближайшего конкурента - Руслана Кошулинского - менее чем на 1%.

На промежуточных парламентских выборах в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) с незначительным отрывом побеждает Александр Шевченко (“За майбутне”).

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного социологической группой “Рейтинг”.

По состоянию на 18:00 результаты экзит-пола выглядят так:

Александр Шевченко ("За майбутне") - 32,4%;

Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") - 31,6%;

Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 29,4%.

Остальные претенденты набирают менее 4% голосов избирателей каждый.

Опрос проходил методом face-to-face на выходе с участков. Результаты фиксировались интервьюером с применением электронных планшетов.

Экзит-пол охватил 50 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Респонденты на участках отбирались в соответствии с шагом, который был неизменным в течение всего дня выборов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8% .Количество результативных интервью - 3892.

Напомним, сегодня, 28 марта 2021 года, в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины.

Также сегодня проходят промежуточные выборы в городские, сельские и поселковые советы.

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА заявили, что избирательный процесс в Донецкой и Ивано-Франковской областях происходит в спокойном режиме, существенные нарушения не зафиксированы.