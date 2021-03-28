"Все более противоречивые": в Госдепе охарактеризовали отношения США и Китая

Вместе с тем между двумя странами существуют сферы сотрудничества.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен видит "все более противоречивые" аспекты отношений Соединенных Штатов с Китаем.

Об этом сообщает Reuters.

"В отношениях очевидно все больше противоречивых аспектов, безусловно, есть и конкурентные", - сказал Блинкен CNN, добавив, что между двумя странами существуют также сферы сотрудничества.

Напомним, 22 марта Европейский союз, США , Великобритания и Канада ввели санкции против китайских официальных лиц. Причиной они назвали притеснения мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском районе КНР . Санкции предусматривают ограничения на поездки чиновников из черного списка в страны ЕС , США , Великобританию и Канаду.