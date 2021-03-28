"Все более противоречивые": в Госдепе охарактеризовали отношения США и Китая
Вместе с тем между двумя странами существуют сферы сотрудничества.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен видит "все более противоречивые" аспекты отношений Соединенных Штатов с Китаем.
Об этом сообщает Reuters.
"В отношениях очевидно все больше противоречивых аспектов, безусловно, есть и конкурентные", - сказал Блинкен CNN, добавив, что между двумя странами существуют также сферы сотрудничества.
Напомним, 22 марта Европейский союз, США, Великобритания и Канада ввели санкции против китайских официальных лиц. Причиной они назвали притеснения мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском районе КНР. Санкции предусматривают ограничения на поездки чиновников из черного списка в страны ЕС, США, Великобританию и Канаду.
В ответ КНР ввела санкции в отношении ряда американских и канадских чиновников. В санкционный список, в частности, попали глава комиссии США по международной религиозной свободе Гейл Манчин, вице-председатель комиссии Тони Перкинс, депутат канадского парламента от Консервативной партии Майкл Чонг.