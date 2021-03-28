"Все более противоречивые": в Госдепе охарактеризовали отношения США и Китая

Вместе с тем между двумя странами существуют сферы сотрудничества.

"Все более противоречивые": в Госдепе охарактеризовали отношения США и Китая
Ентоні Блінкен
Фото: wikipedia.org

Государственный секретарь США Энтони Блинкен видит "все более противоречивые" аспекты отношений Соединенных Штатов с Китаем.

Об этом сообщает Reuters.

"В отношениях очевидно все больше противоречивых аспектов, безусловно, есть и конкурентные", - сказал Блинкен CNN, добавив, что между двумя странами существуют также сферы сотрудничества.

Напомним, 22 марта Европейский союз, США, Великобритания и Канада ввели санкции против китайских официальных лиц. Причиной они назвали притеснения мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском районе КНР. Санкции предусматривают ограничения на поездки чиновников из черного списка в страны ЕС, США, Великобританию и Канаду.

В ответ КНР ввела санкции в отношении ряда американских и канадских чиновников. В санкционный список, в частности, попали глава комиссии США по международной религиозной свободе Гейл Манчин, вице-председатель комиссии Тони Перкинс, депутат канадского парламента от Консервативной партии Майкл Чонг.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Умерла депутат Львовского городского совета Елена ПасевичУмерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич
На Андреевском спуске в Киеве установили памятник ГоголюНа Андреевском спуске в Киеве установили памятник Гоголю
В РоSSии в результате нештатной ситуации на аэродроме погибли командир авиаполка и еще двое военныхВ РоSSии в результате нештатной ситуации на аэродроме погибли командир авиаполка и еще двое военных
Шевченковский суд Киева заявил о вмешательстве в деятельность судей по делу ШереметаШевченковский суд Киева заявил о вмешательстве в деятельность судей по делу Шеремета
Блок рекламы


Похожие новости
В Беларуси задержали более 70 участников празднования Дня Свободы - правозащитникиВ Беларуси задержали более 70 участников празднования Дня Свободы - правозащитники
МВД Беларуси заявило о задержании более 200 человек в День ВолиМВД Беларуси заявило о задержании более 200 человек в День Воли
Более 70% украинцы уверены, что ковид создали искусственно, - соцопрос "Рейтинга"Более 70% украинцы уверены, что ковид создали искусственно, - соцопрос "Рейтинга"
Народному депутату объявили подозрение за уклонение от уплаты налогов более чем 97 млн грнНародному депутату объявили подозрение за уклонение от уплаты налогов более чем 97 млн грн
"Делегация из Китая», посетившая оккупированный Крым, состояла из предпринимателей с оптовых рынков Москвы - СМИ"Делегация из Китая», посетившая оккупированный Крым, состояла из предпринимателей с оптовых рынков Москвы - СМИ
Зеленский ввел временный "безвиз" для туристов из КитаяЗеленский ввел временный "безвиз" для туристов из Китая
Sea Breeze-2021: привлекут более 30 кораблей, морскую пехоту Украины и США и беспилотник Bayraktar TB2Sea Breeze-2021: привлекут более 30 кораблей, морскую пехоту Украины и США и беспилотник Bayraktar TB2
В 2020 году из Украины выехали более 66 тыс. медработников, - исследованиеВ 2020 году из Украины выехали более 66 тыс. медработников, - исследование
В Офисе президента ожидают рост ВВП более 5% в 2021 годуВ Офисе президента ожидают рост ВВП более 5% в 2021 году
МИД Китая потребовал от Украины обеспечить защиту китайских инвесторов Мотор СичМИД Китая потребовал от Украины обеспечить защиту китайских инвесторов Мотор Сич
Последние новости
Подгружаем последние новости