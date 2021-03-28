В Украине запустят онлайн-суды

Европейский банк реконструкции и развития анонсировал запуск на территории Украины пилотного проекта, если система окажется эффективной, то этот опыт будет применен в других странах. Речь идет о проведении судебных заседаний и рассмотрения споров в онлайн-режиме.

ЕБРР задумал в Украине отработать дистанционную процедуру разрешения споров, включая подачу исков небольшой стоимости - 5-10 тысяч евро и их рассмотрение, а также вынесение решения дистанционно.

«Проект стартует в Украине, где 49% опрошенных в Киеве сообщили, что суды являются основным или очень серьезным препятствием для деятельности их компаний», – говорится в сообщении на официальном сайте Европейского банка.

Для реализации пилотного проекта онлайн-судов ЕБРР планирует использовать уже накопленный ранее опыт, адаптируя его к украинским реалиям. Данная концепция будет в будущем применяться с целью обеспечения возможности воспроизведения в других странах, в которые инвестирует Европейский банк реконструкции и развития.

В ЕБРР также отметили, что необходимость рассмотрения судебных споров и исков стала особенно актуальной на фоне пандемии Ковид-19.

«Пилотный проект ЕБРР ставит цель разработать систему, построенную на опыте этих стран, и сделать ее доступной для стран Западных Балкан, Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии», – говорится на сайте Европейского банка.