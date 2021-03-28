В ЕС назвали дату введения сертификата COVID-вакцинации и показали, как он будет выглядеть

Этот сертификат можно будет загрузить на смартфон или напечатать в бумажной версии.

На территории стран-членов Евросоюза с 15 июня будет действовать европейский сертификат здоровья, содержащий информацию о вакцинации от COVID-19.

Будущий документ в эфире французского телеканала La Cha?ne Info представил ответственный за вакцины Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьерри Бретон.

"С того момента, когда мы сможем быть уверены, что каждый европеец, желающий сделать прививку, будет иметь равный доступ к вакцине, будет хорошо, что мы сможем иметь механизм, сертификат, который демонстрирует ваше состояние здоровья", - сказал он.

Фото: www.lci.fr

Документ будет содержать следующую информацию: дату рождения лица, номер паспорта, заверенный QR-кодом, тип сделанной вакцины. Для тех, кто перенес болезнь, сертификат будет содержать информацию о наличии антител, кто не вакцинировался и не болел - результат ПЦР-теста.

Этот сертификат можно будет загрузить на смартфон или напечатать в бумажной версии.

Европейский комиссар заверил, что использование сертификата будет оставаться добровольным. Для тех, кто не хочет проходить вакцинацию, в ЕС планируют развернуть систему быстрого тестирования, которое позволит совершать путешествия авиатранспортом.