Мир осудил массовые убийства в Мьянме

Руководители оборонных ведомств 12 стран в воскресенье выпустили совместное заявление, в котором осудили действия военных.

Организация Объединенных Наций, Европейский Союз и США осудили массовые убийства в Мьянме в субботу, 27 марта.

Об этом пишет Немецкая волна.

Как заявило представительство ООН в Мьянме, эскалация насилия показала, что военные "пошли против собственного народа".

"ООН шокирована бессмысленными человеческими потерями после новостей о десятках расстрелянных военными по всей стране, в кровавый день после переворота", - говорится в сообщении.

Представительство назвало применение летального оружия "абсолютно неприемлемым".

Кроме того, руководители оборонных ведомств 12 стран в воскресенье выпустили совместное заявление, в котором осудили действия военных. Под заявлением стоят подписи министров обороны Австралии, Канады, Германии, Греции, Италии, Японии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Южной Кореи, Великобритании и США, пишет bbc.com.

Пока неизвестно точное и подтвержденное число погибших участников протеста. СМИ приводят разные данные - агентство AFP пишет о не менее 90 убитых, а агентство dpa со ссылкой на местные СМИ сообщает о 114 погибших. Среди жертв - трое детей 7, 10 и 13 лет.

В поддержку жителей страны прошли акции, в частности, в Великобритании и Дании.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

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