ОПОРА: выборы проходят в спокойном режиме, значительных нарушений не зафиксировано

Не вовремя открылся только один участок на Прикарпатье.

Избирательный процесс в Донецкой и Ивано-Франковской областях происходит в спокойном режиме, значительных нарушений не зафиксировано.

Об этом во время включения с избирательных участков сообщили наблюдатели Гражданской сети ОПОРА Наталья Боровская и Иван Маруняк, пишет Укринформ.

"В 50-м округе (Донецкая область - ред.) по состоянию на восемь утра открылись вовремя все 1 120 избирательных участков, однако, если говорить о соблюдении противоэпидемических требований, то следует отметить, что не на всех избирательных участках они соблюдаются. В частности, часть членов избирательных комиссий ... не вовремя и неправильно надевают маски. Что касается самих избирателей, то им постоянно напоминают надевать маски, и есть случаи, когда избиратели приходят без масок", - рассказала Боровская.

По ее словам, температурный скрининг проводится на всех избирательных участках.

Она также сообщила, что были зафиксированы определенные процедурные нарушения: «На отдельных избирательных участках не велся протокол утреннего заседания или во время опломбирования ящиков не вбрасывались контрольные листки с печатью».

Среди других нарушений наблюдатель отметила неудовлетворительное материально-техническое обеспечение избирательных участков и наличие у избирателей в день голосования значительного количества агитационной продукции.

Боровская отметила, что на избирательных участках присутствовали наблюдатели, доверенные лица кандидатов в депутаты, зарегистрированные кандидаты уже приходят голосовать вместе с семьями.

По ее оценке, избирательные комиссии укомплектованы на достаточном уровне. "От того, как организована работа на конкретном участке, во многом зависит, насколько слаженно и по закону они работают. По имеющейся информации, критической ситуации нигде нет", - сказала Боровская, добавив, что пока явка достаточно низкая.

В свою очередь, ее коллега Иван Маруняк отметил, что на Ивано-Франковщине почти все избирательные участки открылись вовремя, кроме одного, где была получасовая задержка. Среди нарушений на 87-м округе, по его данным, зафиксирована выдача бюллетеня избирателю на основании водительского удостоверения вместо паспорта, а также наблюдаются две мобилизационные кампании, чтобы повысить явку избирателей - создание фотозон у участков и кампания "Голосуй, а не игнорируй", во время которой за фото возле участка избирателям обещают свитшоты с лозунгом одного из кандидатов.

Кроме того, Маруняк отметил, что все участковые комиссии обеспечены антисептическими средствами, проводится температурный скрининг, масочный режим соблюдается. В то же время устранить все печатные агитационные материалы органам местного управления не удалось.

Напомним, сегодня, 28 марта 2021 года, в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины.

Также сегодня проходят промежуточные выборы в городские, сельские и поселковые советы.

По состоянию на 12:00 явка на довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской и Донецкой областях была довольно низкой. В Донецкой области явка составила 8%, в Ивано-Франковской - 7,7%.