Папа Римский провел службу в честь Вербного воскресенья практически без верующих

Остальные службы в течение Страстной недели перед католической Пасхой также пройдут с ограниченным количеством участников.

В Ватикане Папа Римский Франциск второй год подряд проводит службу в честь Вербного воскресенья, которую христиане отмечают за неделю до Пасхи, практически без верующих из-за пандемии короновируса.

Об этом пишет Интерфакс.

Обычно в Соборе Святого Петра в Ватикане и на площади перед ним собираются десятки тысяч католиков, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье, символизирующее вход Иисуса Христа в Иерусалим. Они приносят с собой пальмовые и оливковые ветви.

Фото: ЕРА/UPG

Однако в этом году на службе в практически пустой базилике присутствовали только 120 человек, так как в Ватикане действуют жесткие коронавирусные ограничения. Все они, за исключением понтифика и хора, были в масках.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Остальные службы в течение Страстной недели перед католической Пасхой также пройдут с ограниченным количеством участников.

Напомним, в Ватикане состоится компания вакцинации для бедных, в рамках которой в течение Страстной недели перед Пасхой 1200 бездомных получат ту же вакцину, которой прививали Папу Франциска.