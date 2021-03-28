В украинской армии - еще 115 случаев коронавируса

По состоянию на 28 марта в ВСУ коронавирусом болеет 2 632 человека.

В украинской армии - еще 115 случаев коронавируса

За минувшие сутки, 27 марта, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 115 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 21 человек.

По состоянию на 28 марта в украинской армии ковидом болеет 2 632 человека.

Всего за время пандемии выздоровели 18 027 человек, летальных случаев 55. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 777 человек.

Кроме того, с начала прививочной кампании 18 617 военных получили первую дозу вакцины, из них 2 138 военных медиков.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 марта, в Украине было зафиксировано 11 932 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник. Летальных случаев - 203.

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