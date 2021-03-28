Степанов: в ближайшие дни будут заключены договоры о поставках американской вакцины

Он не уточнил, о какой именно вакцине идет.

Украина может заключить договора на поставку вакцины от коронавируса от американского производителя.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью Радио Свобода.

Степанов ответил на вопрос о том, вел ли он переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Деталей он не предоставил, ссылаясь на конфиденциальные соглашения.

"Единственное, что я могу сказать, что в ближайшие буквально дни, я думаю, вы услышите о соответствующем заключении договоров и по срокам поставок с определенными вакцинами. То, что касается американских вакцин, мы настойчиво делаем, в том числе и по дипломатическим каналам. Это с лета прошлого года", - сказал Степанов.

По его словам, во время переговоров в прошлом году поставщики вакцин предлагали предоставление вакцин в четвертом квартале 2021 года, но украинская сторона добилась более ранних поставок от AsrtaZeneca и Sinovac.

Он не уточнил, о какой именно американской вакцине говорится: производства компаний Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson.

"Можем ожидать все эффективные вакцины, которые зарегистрированы и в Украине, и в мире", - добавил он.

Напомним, в Украину 25 марта прибыла первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

Также в Украине зарегистрированы вакцины американской компании Pfizer и Covishield от Oxford/AstraZeneca, которой сейчас вакцинируют украинцев.