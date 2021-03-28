В Беларуси за два дня задержали по меньшей мере 500 человек
В МВД заявляли, что акций протеста не было.
В субботу, 27 марта, в Беларуси после протеста ко Дню Воли были задержаны по меньшей мере 245 человек.
Об этом сообщили в правозащитном центре “Вясна”.
26 марта в стране было задержано не меньше 245 человек, пишет Интерфакс.
"Таким образом, за два дня задержали около 500 человек, из них около 400 - в Минске", - отметили правозащитники.
Добавим, акции в поддержку белорусов произошли в Берне, Вроцлаве и Торонто.
В МВД заявляли, что акций протеста не было, информация о массовых задержаниях не соответствует действительности, а людей доставляют в территориальные органы внутренних дел для выяснения ситуации, сообщает tut.by.
День Воли связан с провозглашением в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики, которая просуществовала менее года. Ее официальным символом был бело-красно-белый флаг, который стал символом борьбы за государственную независимость Беларуси.
Напомним, с августа 2020 года в Минске и других крупных белорусских городах продолжаются протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют нового, свободного голосования.
Страны Евросоюза, а также Великобритания, США, Канада и Украина не признали легитимность Лукашенко.