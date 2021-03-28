В индонезийском городе Макассар произошел взрыв возле собора, 14 человек ранены
Полиция страны предполагает, что нападение устроили двое подрывников-смертников.
В индонезийском городе Макассар у переполненного римско-католического собора во время воскресной службы в воскресенье, 28 марта, произошел взрыв.
Об этом пишет Радио Свобода.
Нападение произошло около 10:30 по местному времени (5:30 мск) в провинции Южный Сулавеси. Несколько человек получили ранения.
Пресс-секретарь Национальной полиции Арго Ювоно заявил, что от взрыва пострадали 14 человек вне церкви.
Власти заявили, что погибших среди прихожан церкви не было.
Полиция страны предполагает, что нападение устроили двое подрывников-смертников.
"Два человека ехали на мотоцикле, когда взрыв произошел у главных ворот церкви. Злоумышленники пытались попасть в церковный комплекс. Мотоцикл был уничтожен, есть части тела", - сказал Ювоно.
Контртеррористическое подразделение Индонезии начало расследование в отношении того, какая террористическая сеть может нести ответственность за нападение.