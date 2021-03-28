В индонезийском городе Макассар произошел взрыв возле собора, 14 человек ранены

Полиция страны предполагает, что нападение устроили двое подрывников-смертников.

В индонезийском городе Макассар у переполненного римско-католического собора во время воскресной службы в воскресенье, 28 марта, произошел взрыв.

Об этом пишет Радио Свобода.

Нападение произошло около 10:30 по местному времени (5:30 мск) в провинции Южный Сулавеси. Несколько человек получили ранения.

Фото: ЕРА/UPG

Пресс-секретарь Национальной полиции Арго Ювоно заявил, что от взрыва пострадали 14 человек вне церкви.

Власти заявили, что погибших среди прихожан церкви не было.

Фото: ЕРА/UPG

Полиция страны предполагает, что нападение устроили двое подрывников-смертников.

"Два человека ехали на мотоцикле, когда взрыв произошел у главных ворот церкви. Злоумышленники пытались попасть в церковный комплекс. Мотоцикл был уничтожен, есть части тела", - сказал Ювоно.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Контртеррористическое подразделение Индонезии начало расследование в отношении того, какая террористическая сеть может нести ответственность за нападение.

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