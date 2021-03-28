В Донецкой области избиратели приходят на участки с брендированными масками от кандидата
На Прикарпатье избирателю разрешили голосовать по удостоверению водителя.
Наблюдатели гражданской сети ОПОРА фиксируют нарушения на довыборах в Верховную Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях.
Так, в Донецкой области в Мирнограде на избирательном участке №140756 женщина пришла в помещение с брендированной сумкой от кандидата. Наблюдательница зафиксировала инцидент, однако полицию вызвать не успела. Комиссия никак не отреагировала.
В Покровском на участке №141073 мужчине с брендированной маской заместитель председателя комиссии сделала замечание и выдала запасную медицинскую маску.
На этом же участке избирательница пожилого возраста пришла с пакетом с символикой кандидата. Заместитель председателя попросила вывернуть пакет наизнанку, что и было сделано.
Кроме того, на избирательном участке №141087 в Покровском две женщины пришли в масках за Аксенова.
На Прикарпатье в селе Добротов Надворнянского района на избирательном участке № 260502 официальный наблюдатель от одного из кандидатов показал избирателю с признаками нарушения интеллектуального здоровья, где ставить отметку за кандидата.
Другие наблюдатели сделали замечание, но оказать помощь такому избирателю имеет право только другой избиратель.
В поселке Ланчин Надворнянского района на участке №260491 избирателю дали возможность проголосовать по удостоверению водителя.
Первый раз комиссия не выдала бюллетень избирателю и отправила его домой за документом. Избиратель вернулся и предъявил удостоверение водителя, на что члены комиссии выдали ему бюллетень.
Как отметили члены комиссии, бюллетень избирателю выдали, чтобы не ввязываться в конфликт с человеком, у которого, по их дословной цитате, "произошло обострение".
Напомним, сегодня, 28 марта 2021 года, в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины.
Также сегодня проходят промежуточные выборы в городские, сельские и поселковые советы.