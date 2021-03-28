Резников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыск

"Они - не граждане Украины, они приехали или добровольно, или насильно. Но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем".

Граждане РоSSии, которые прибыли на территорию аннексированного Крыма, после возвращении территорий в состав Украины должны будут покинуть страну.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет kanaldom.tv.

Он напомнил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины была утверждена Стратегия по деоккупации и реинтеграции Крыма. Главный месседж документа - граждане Украины, которые проживают на оккупированных территориях, "являются заложниками ситуации, они - заложники оккупантов". Поэтому по возвращении территорий в состав Украины жителям, которые не нарушали украинское законодательство, ничего не угрожает.

При этом граждане РоSSии, незаконно прибывшие на временно оккупированные территории (не пересекая официально украинскую границу), должны будут покинуть Украину.

Резников напомнил о попытке РоSSии ассимилировать население - для этого на полуостров прибыло 500 тысяч россиян.

"О судьбе людей, которых завезли. Они - не граждане Украины, они приехали или добровольно, или насильно. Но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией , официальным Кремлем. Поэтому их судьба ... Я не люблю слово "депортация", оно имеет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны", - сказал министр.

Резников подчеркнул, что подход должен быть индивидуальный, и если граждане РоSSии прибыли на оккупированную территорию законным путем, "наверное, к ним не будет вопросов".

В РоSSии уже отреагировали на его слова. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет призвал следственные органы возбудить уголовное дело и объявить Резникова в розыск, пишет mk.ru.

По его мнению, заявления "по поводу роSSийской территории возмутительны и не должны остаться безнаказанными, поэтому необходимо вводить санкции в отношении таких лиц".