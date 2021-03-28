На двух округах стартовали довыборы в Верховную Раду

На 87 округе в Ивано-Франковской области и 50 округе Донецкой области стартовали довыборы в Верховную Раду. Избиратели будут голосовать за депутатов на вакантные места после того, как два народных избранника стали мэрами.

Голосование традиционно пройдет с 8 утра до 20 часов.

Согласно данным на сайте ЦИК, на 50 округе зарегистрированы19 кандидатов: Виктория Шилова, Валентина Рыбина, Артем Марчевский, Иштван Добша, Людмила Дорошенко, Александр Груздев, Сергей Звагольский, Богдан Мироненко, Александр Тамбулатов, Юрий Третьяк, Андрей Бондаренко, Юлия Гакова, Надежда Масло, Лариса Ревва, Андрей Масенец, Антон Ровенский, Андрей Аксенов, Юлия Кузьменко, Николай Головко.

Перед официальным объявлением кандидатов источник в СН заявил, что по этому округу от "слуг", скорее всего, будут выдвигать технического кандидата, потому что нет сильных претендентов.

В ОИО № 87 (Ивано-Франковская область) - 15 кандидатов: Михаил Ноняк, Александр Леонидович Шевченко, Маруся Зверобой-Беленькая (сняла кандидатуру в пользу Романа Кошулинского), Руслан Зозуля, Руслан Кошулинский, Юрий Юрченко, Василий Вирастюк, Юрий Голиней, Иосиф Резеш, Руслан Дереворез, Мария Жолоб, Иван Макар, Сергей Сивачук, Александр Леонидович Шевченко и Александр Петрович Шевченко.

Довыборы на 87 округе были объявлены в связи с тем, что нардеп "Слуги народа" Зиновий Андриевич сложил полномочия после избрания мэром Надворной. Причина выборов на 50 округе аналогичная - народный депутат Руслан Требушкин был избран мэром Покровской.

Напомним, что в декабре прошлого года волонтер, служащая по контракту ВСУ, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск Маруся Зверобой (Елена Самбул) заявила, что станет кандидатом от партии "Европейская Солидарность" на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине. Однако уже в марте она сообщила, что снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от "Свободы".

"Слуга народа" выдвинула на этом округе спортсмена Василия Вирастюка. По его словам, баллотироваться его просил лично президент Владимир Зеленский.