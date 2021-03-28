Арт-галерея хочет купить разрисованные двери Офиса президента

Общественная организация "Вещественное доказательство" обратилась с таким предложением к ОПУ.

Арт-галерея хочет купить разрисованные двери Офиса президента
Фото: пресс-служба ОПУ

Общественная организация "Вещественное доказательство", которая занимается изучением современных арт-объектов, предлагает Офису Президента выкупить двери ОП, которые разрисовали участники акции 20 марта в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.

Заявление организации в соцсети Facebook обнародовала адвокат семьи Небесной сотни Евгения Закревская.

"Такие двери в указанном виде имеют художественную ценность, а следовательно, их реставрация будет фактически уничтожением такого артобъекта", - говорится в заявлении.

Организация готова предложить цену, которая на 10% превышает стоимость новых дверей.

Фото: Facebook-страница Евгении Закревской

"Здесь некоторые думают, что это шутка. Но нет. Все серьезно. Галерея при этом рассчитывает их выгодно продать на аукционе. Все риски, связанные с аукционом, несет галерея. Для ОП это просто вариант продать эти двери дороже новых - отличная экономия бюджетных денег. ОП считает, что это шваль. Художественная галерея - что это арт-объект и готовы за него заплатить. Какой из этих вариантов более выгоден для бюджета? Кто должен эффективно управлять публичными финансами?", - в свою очередь, отметила Евгения.

Напомним, 20 марта перед Офисом президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла.

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