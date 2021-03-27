Китай ввел санкции против официальных лиц США и Канады

Власти Китайской народной республики ввели санкции относительно ряда американских и канадских чиновников.

Об этом сообщается на сайте МИД КНР .

Причиной такого решения в ведомстве называют введение США и Канадой "односторонних санкций в отношении соответствующих физических и юридических лиц в Синьцзяне 22 марта на основании слухов и дезинформации".

В список санкций, в частности, попали председатель комиссии США по международной религиозной свободе Гейл Манчин, вице-председатель комиссии Тони Перкинс, депутат канадского парламента от Консервативной партии Майкл Чонг.

Кроме того, под санкции попал подкомитет по международным правам человека Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию палаты общин Канады.

Физические лица, которые оказались под санкциями, не смогут въехать на территорию Китая, в том числе в Гонконг и Макао. Китайским гражданам и организациям нельзя будет вести коммерческую деятельность с ними, а также иметь какие-либо дела с подсанкционным комитетом.

22 марта Европейский союз, США , Великобритания и Канада ввели санкции против китайских официальных лиц. Причиной они назвали притеснения мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском районе КНР . Санкции предусматривают ограничения на поездки чиновников из черного списка в страны ЕС , США , Великобританию и Канаду.