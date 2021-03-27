Китай ввел санкции против официальных лиц США и Канады
Ранее КНР ввела санкции против европейских политиков и ученых.
Власти Китайской народной республики ввели санкции относительно ряда американских и канадских чиновников.
Об этом сообщается на сайте МИД КНР.
Причиной такого решения в ведомстве называют введение США и Канадой "односторонних санкций в отношении соответствующих физических и юридических лиц в Синьцзяне 22 марта на основании слухов и дезинформации".
В список санкций, в частности, попали председатель комиссии США по международной религиозной свободе Гейл Манчин, вице-председатель комиссии Тони Перкинс, депутат канадского парламента от Консервативной партии Майкл Чонг.
Кроме того, под санкции попал подкомитет по международным правам человека Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию палаты общин Канады.
Физические лица, которые оказались под санкциями, не смогут въехать на территорию Китая, в том числе в Гонконг и Макао. Китайским гражданам и организациям нельзя будет вести коммерческую деятельность с ними, а также иметь какие-либо дела с подсанкционным комитетом.
22 марта Европейский союз, США, Великобритания и Канада ввели санкции против китайских официальных лиц. Причиной они назвали притеснения мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском районе КНР. Санкции предусматривают ограничения на поездки чиновников из черного списка в страны ЕС, США, Великобританию и Канаду.
В ответ КНР ранее объявила о санкциях относительно чиновников из ЕС и Соединенного Королевства.