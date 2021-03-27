Сюмар: мир теперь живет по формуле "вакцины-хлеба-зрелищ"
Депутат считает провальным процесс вакцинации в Украине.
Депутат из фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар считает вакцинацию самым трагическим провалом власти. Об этом она написала в Facebook.
По ее словам, правительство, в частности, не смогло просчитать третью волну пандемии, не выделило средства для фонда разработки вакцин, не договорилось с производителями вакцин, ничего не сделало для производства вакцины в Украине. В конце концов, не смогло развернуть сеть вакцинации и организовать понятный ее порядок.
«Время осознать, что та же Индия (и Китай с Россией тоже) уже используют вакцины для усиления своих геополитических позиций. И та же Индия не остановила поставки в соседние страны, которые являются ее важными партнерами», - констатирует Сюмар.
«Политики и власть ответственны за жизнь и здоровье украинцев. И что мир, который жил по формуле «хлеба и зрелищ», теперь живет по формуле «вакцины-хлеба-зрелищ» ... Без вакцин не стоит надеяться на «хлеб», потому что экономика точно хочет видеть свет в конце тоннеля и не видит. А без вакцин и без хлеба - зрелищные "видосики" нам не помогут. Итак, мы тут с вами в одной лодке, к сожалению», - отмечает представитель «ЕС».