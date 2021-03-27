Сюмар: мир теперь живет по формуле "вакцины-хлеба-зрелищ"

Депутат из фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар считает вакцинацию самым трагическим провалом власти. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, правительство, в частности, не смогло просчитать третью волну пандемии, не выделило средства для фонда разработки вакцин, не договорилось с производителями вакцин, ничего не сделало для производства вакцины в Украине. В конце концов, не смогло развернуть сеть вакцинации и организовать понятный ее порядок.

«Время осознать, что та же Индия (и Китай с Россией тоже) уже используют вакцины для усиления своих геополитических позиций. И та же Индия не остановила поставки в соседние страны, которые являются ее важными партнерами», - констатирует Сюмар.