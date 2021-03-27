Оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе

В рядах Объединенных сил - без потерь.

В субботу, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть обстрелов позиций украинских защитников со стороны роSSийско-оккупационных войск на Донбассе.

Боевых потерь среди наших защитников нет, информирует пресс-центр ООС.

Сообщается, что в пригороде Славного, Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи поселка Зайцево вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации и ее наемников", - отмечают в штабе.

Напомним, накануне оккупанты четыре раза нарушали режим прекращения огня. В частности, у Шумов и Майорска роSSийские наемники применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. В результате обстрела четверо защитников из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения.