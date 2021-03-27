Арестованный экс-нардеп Семенченко попал в больницу

Адвокат пожаловался, что к подзащитному его не пускают.

Арестованный экс-нардеп Семенченко попал в больницу
Фото: Макс Требухов

Арестованный накануне вечером бывший народный депутат Семен Семенченко попал в больницу. К нему не пускают адвоката.

Об этом сообщил адвокат Влад Добош.

"К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя тем, что суббота - выходной день и у них инструкция. Раз так, то у нас УПК и ст.397 УКУ. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника", - написал адвокат в facebook.

26 марта Печерский суд взял под стражу Семена Семенченко на два месяца без права внесения залога.

Перед тем "внештатного агента НАБУ" Шевченко арестовали на два месяца с залогом в 5 млн грн.

Напомним, что по версии СБУ Семенченко и так называемый тайный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию по оказанию охранных услуг. СБУ считает, что она фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена, и потому считаются незаконными вооруженными формированиями.

Семенченко обвиняют по ч. 3 ст. 260 (руководство незаконными вооруженными формированиями, их финансирование, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами или военной техникой - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой).

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