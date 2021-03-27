Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередных заседаний Рады 30 марта

Депутаты рассмотрят вопросы о карантинных выплатах, событиях под Офисом президента 20 марта и выборах городского головы Харькова.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередных заседаний ВР во вторник, 30 марта.

Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

Всего на заседаниях депутаты должны рассмотреть 19 законодательных инициатив.

Первое внеочередное заседание начнется в 13:00 в связи с обращением Президента Украины.

На нем, в частности, будет рассматриваться проект Закона Украины № 5300 "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

На заседании планируется рассмотреть:

1. проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета (реестр. № 3553);

2. проект Закона Украины о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (рег. № 5300);

3. проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" (реестр. № 5064) ;

4. проект Закона Украины о внесении изменений в приложения № 3 и № 4 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021год" по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (реестр. № 5197);

5. проект Закона Украины о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации (рег. № 4020);

6. проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (рег. № 5153);

7. проект Закона Украины о внесении изменений в статью 16 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (рег. № 5155);

8. проект Закона Украины о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (рег. № 5156);

9. проект Закона Украины о внесении изменений в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" по приватизации объектов большой приватизации (рег. № 4543);

10. проект Закона Украины о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления уровня ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности (рег. № 4157);

11. проект Закона Украины о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности (рег. № 3931);

12. проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" (реестр. № 4355);

13. проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно присуждения научных степеней (реестр. № 4667-1).

Сразу после его окончания, по инициативе 156 народных депутатов будет проведено следующее внеочередное заседание.

Согласно распоряжению председателя парламента, на этом заседании планируют рассмотреть следующие вопросы:

1. о заслушивании информации Председателя Службы безопасности Украины Баканова И.Г., Председателя Национальной полиции Украины Клименко И.В., исполняющего обязанности Директора Государственного бюро расследований Сухачова А.А. относительно событий, которые произошли 20 марта 2021 года возле Офиса Президента Украины;

2. проект Постановления Верховной Рады Украины об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса Президента Украины (реестр. № 5295);

3. проект Постановления Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Колыхаева И.В. (рег. № 4447);

4. проект Постановления Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Скичко А. А. (рег. № 5012);

5. проект Постановления Верховной Рады Украины о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области (рег. № 5292);

6. проект Постановления Верховной Рады Украины о назначении внеочередных выборов Шегиновского сельского головы Яворовского района Львовской области (рег. № 5291).