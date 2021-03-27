В Беларуси задержали более 70 участников празднования Дня Свободы - правозащитники

В то же время в белорусском МВД сообщили о задержании более 100 человек за административные нарушения, в частности, за пикетирование.

В Беларуси задержали более 70 участников празднования Дня Свободы - правозащитники

В Беларуси в субботу, 27 марта, милиция задержала более 70 человек с протестной акции ко Дню Свободы.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Большинство задержаний произошло в Минске, задерживали людей также в Новополоцке, Солигорске и Новогрудке.

В то же время в белорусском МВД сообщили о задержании более 100 человек за административные нарушения, в частности, за пикетирование.

В белорусской столице людей задерживают на площади Бангалор, где должна была состояться акция, и около нее.

По информации Tut.by, среди прочих задержаны редактор Галина Уласик и корреспонденты издания "Наша Нива".

Перед началом акции в городе видели спецтехнику. Подъезды к площади Бангалор перекрыли сотрудники автоинспекции, также там находятся патрули спецназа и автозаки. Силовики патрулируют проспект Независимости, пишет Радио Свобода.

Напомним, в пятницу, 26 марта, Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о более 200 задержанных по всей стране "за нарушение законодательства о массовых мероприятиях" во время празднования Дня Свободы.

День Свободы связан с провозглашением в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики, которая просуществовала менее года. Ее официальным символом был бело-красно-белый флаг, который стал символом борьбы за государственную независимость Беларуси.

Напомним, с августа 2020 года в Минске и других крупных белорусских городах продолжаются протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют нового, свободного голосования.

Страны Евросоюза, а также Великобритания, США, Канада и Украина не признали легитимность Лукашенко.

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